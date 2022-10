© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo accettare che un diciottenne come Giuliano De Seta - e cito lui per ricordare tutte le vittime - esca di casa per andare a lavorare e non torni mai più”. A dirlo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera. “Tutti - ha aggiunto - concordiamo sull’importanza di porre fine alla tragedia degli incidenti, anche mortali, sul lavoro”. (Rin)