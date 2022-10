Amalfi: istituito tavolo di coordinamento turistico tra comune e operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, ha promosso l'attivazione di un Tavolo di coordinamento turistico Comune-Operatori composto dai rappresentanti dei sette settori produttivi individuati sul territorio. L'azione rientra nell'ambito delle strategie previste dal "Piano Strategico per la Riattivazione e il Rilancio turistico post-Covid della Destinazione Amalfi 2022-2025" approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 97 del 1 luglio 2022, dopo esser stato presentato nel corso di una conferenza pubblica dal redattore prof. Joseph Ejarque. Il Tavolo permanente è istituito con funzioni consultive, per coordinare ruoli ed operatività dei diversi attori della destinazione e condividere la pianificazione delle azioni da intraprendere. L'obiettivo è incrementare il dialogo, la corresponsabilità e la partecipazione fra l'Amministrazione comunale e il settore privato, ricercando formule di innovazione e semplificazione per rendere più efficace ed efficiente la fruizione turistica della città. Il Tavolo si riunirà periodicamente, sarà presieduto dal Sindaco e vi parteciperanno i rappresentanti dell'amministrazione in relazione agli argomenti da trattare. Ognuno dei seguenti settori proporrà un rappresentante al Tavolo, per la durata di un anno: ricettività alberghiera, ricettività lusso, ricettività extra alberghiera, commercio, ristorazione, servizi turistici (guide turistiche, esperienze, ecc.), trasporto (taxi, NCC, trasporto marittimo, ecc.). Le proposte di designazione potranno avvenire a cura delle associazioni di categoria, ove esistenti, o comunque dei soggetti maggiormente rappresentativi dei settori. Le comunicazioni dovranno pervenire entro venerdì 4 novembre 2022 al comune di Amalfi a mezzo Pec, all'indirizzo amalfi@asmepec.it, indicando come oggetto "Proposta di designazione per il Tavolo di coordinamento turistico Comune-Operatori". L'amministrazione favorisce il processo di confronto finalizzato alla designazione dei rappresentanti anche mettendo a disposizione delle categorie le sale di Palazzo San Benedetto. Per informazioni o richieste di chiarimenti da parte delle categorie, è possibile prendere contatti con l'amministrazione o con la segreteria del comune.(Ren)