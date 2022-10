Napoli: consiglio comunale non inizia, manca numero legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Questa mattina, per la terza volta, il consiglio comunale di Napoli è finito in anticipo per mancanza del numero legale, a causa della contemporanea assenza di Demetrio Paipais, Fiorella Saggese e Flavia Sorrentino, tutti legati all'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio. In aula sono mancati al momento dell’appello anche i due consiglieri del Movimento 5 Stelle Ciro Borriello e Claudio Cecere, e altri pezzi sparsi di maggioranza, compreso Gennaro Esposito della lista Manfredi sindaco e i deluchiani Pasquale Sannino (noi Campani) e Massimo Cilenti (Napoli Libera). Una conferenza dei capigruppo ha aggiornato il consiglio domani a mezzogiorno. (Ren)