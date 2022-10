Salute: si chiude a Napoli con una grande partecipazione il tour di Tennis & Friends 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande successo e partecipazione a Napoli per Tennis & Friends - Salute e Sport Official Charity Event delle Nitto Atp Finals, il progetto sociale sostenuto dal ministero della Salute che va a concludere il Tour 2022 con una “Special Edition” nel capoluogo campano, presso il Tennis Club Napoli (Lungomare di via Caracciolo), partecipando alla prima edizione della Atp Tennis Napoli Cup 250 By Banca di Credito Popolare. Come ricordato in un comunicato, il progetto che da oltre undici anni sostiene e promuove la prevenzione, diffondendo attraverso sport e divertimento corretti stili di vita, ideato dal professore, Giorgio Meneschincheri, medico chirurgo, specialista in Medicina preventiva e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel corso degli anni è riuscito ad eseguire nelle regioni del Lazio, Piemonte e Campania ben 188.8730 screening di prevenzione gratuiti. Nel 2023, inoltre, prenderà forma il nuovo progetto appena lanciato: “Sostenibilità & Friends”. La manifestazione, infatti, è nata proprio per salvaguardare il benessere della popolazione e al tempo stesso per ridurre i costi i costi del Servizio sanitario nazionale. Mai come ora, infatti, a causa della recente pandemia, le liste d’attesa si sono ulteriormente allungate e questo ha portato più di un cittadino su dieci a dover rinunciare alle cure della sanità pubblica. Questo è stato uno dei ‘lasciti’ più importanti della pandemia, evidenziato nei mesi scorsi dal “Rapporto civico sulla salute 2022” di Cittadinanza Attiva. (segue) (Com)