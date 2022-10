Salute: si chiude a Napoli con una grande partecipazione il tour di Tennis & Friends 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contemporaneamente sui campi da Tennis si sono sfidati gli Ambassador di Tennis & Friends nel consueto “Torneo Celebrity”. All’interno della manifestazione di Tennis & Friends, Andrea Milone (quotidiano Roma) e Roberto Conte (ufficio stampa Università Suor Orsola Benincasa), hanno conquistato la prima edizione del torneo dei giornalisti dedicato alla memoria di Marcello Milone, collega recentemente scomparso, punto di riferimento e figura imprescindibile nella comunicazione istituzionale, ufficio stampa della Regione Campania, oltre che tennista di livello nazionale. Il torneo è stato ideato e organizzato da Ordine dei Giornalisti e Unione Stampa Sportiva Italiana, con l'amichevole collaborazione di Marco Lobasso e Maria Grazia Ciotola. Milone e Conte hanno battuto in finale Stefano Tarantino (Radio Sportiva) e Davide Nunziante (Il Riformista) 6-2 in un set unico. Al terzo posto Alessandro Scarlatti (Rai) e Manuel Parlato (Sportitalia/Canale 21). La premiazione conclusiva si è svolta in collaborazione con Tennis & Friends e il suo ideatore Giorgio Meneschincheri, nell'ambito della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, presentata da Veronica Maya e con ospite d'onore Nicola Pietrangeli, il più forte tennista italiano di tutti i tempi. Presenti anche il presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari, Gabriella e Marco Milone, il presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola, il presidente Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, Carlo Verna, già presidente dell'Ordine nazionale giornalisti, il direttore di Rai Vaticano Massimo Milone, il direttore del quotidiano Roma Antonio Sasso, il direttore della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare Angelo Chiaiese. (segue) (Com)