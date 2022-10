Salute: si chiude a Napoli con una grande partecipazione il tour di Tennis & Friends 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra check up gratuiti e momenti di divertimento protagonisti come sempre gli storici Ambassador di Tennis & Friends, tra cui il judoka e due volte Campione d’Europa, vincitore di tre Ori in Coppa del Mondo, Marco Maddaloni che intervistato da Veronica Maya ha dichiarato: “Lo sport per me è stato una sorta di prevenzione non solo fisica ma a 360°. Perché mi ha dato le basi per affrontare al meglio questa giungla che chiamiamo vita e che ogni giorno scegliamo. Lo sport è indubbiamente formazione non solo fisica ma anche mentale.” Alla Cerimonia di chiusura della manifestazione, in campo con la conduzione della madrina storica di Tennis & Friends Veronica Maya, il prof. Giorgio Meneschincheri che ha ribadito la necessità di impegnarsi per riportare i giovani all’attività sportiva, il Presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari e Nicola Pietrangeli, presidente onorario di Tennis & Friends.“Chiudere il nostro “Tour di Prevenzione” di prevenzione 2022 con una ‘Special Edition” di Tennis & Friends - Salute e Sport, qui a Napoli, ci rende soddisfatti e orgogliosi. Anche qui, come nelle precedenti tappe di Torino e Roma, abbiamo più volte sottolineato l’importanza della salute dei giovani. Sappiamo tutti come lo sport sia prevenzione ma soprattutto come sia basilare per far crescere i nostri ragazzi in maniera adeguata e corretta. Non a caso, l’OMS - Organizzazione Mondiale Sanità, da tempo ribadisce che, i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 5 e 17 anni, dovrebbero praticare almeno 60 minuti di attività fisica quotidiana I giovani sono importanti per il nostro futuro ecco perché il prossimo maggio 2023, torneremo qui a Napoli, con tre giornate la prima delle quali sarà interamente dedicata ai ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere come è già accaduto in passato, i giovani delle scuole primarie e secondarie del territorio. La pandemia ci ha fatto vedere quanto sia importante lo sport per quest’ultimi che hanno risentito non solo del lungo periodo di inattività fisica ma anche a livello psico-sociale.” Dichiara il prof. Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e fondatore di Tennis & Friends. (Com)