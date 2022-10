Ambiente: P&G e Wwf inaugurano l'Aula Natura dell'Istituto Comprensivo Statale Parmenide di Ascea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere e valorizzare spazi verdi per bambini e ragazzi nelle scuole italiane, con l'obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente. È questo il leitmotiv del progetto Aule Natura del Wwf, sostenuto da Procter & Gamble nell'ambito del programma di cittadinanza d'impresa "P&G per l'Italia", col quale l'azienda sta realizzando azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il Paese. Obiettivo dell'iniziativa è quello di realizzare, entro il 2024, oltre 50 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia. All'incontro di oggi è stata inaugurata un'Aula Natura con più di 180mq, punto centrale della scuola, dove vengono ricreati piccoli ecosistemi come il giardino delle farfalle e il laghetto adatti al riparo di uccelli e insetti. Le piante mediterranee, come lentisco, fillirea, corbezzolo e mirto delimitano lo spazio dell'aula, dove trovano posto anche le erbe aromatiche, la compostiera e le cassette nido, anch'esse protagoniste delle attività didattiche. Ne usufruiranno 140 alunni nell'anno scolastico 2022/23 e 130 alunni nell'anno scolastico 2023/24. Dopo il benvenuto del Dirigente Scolastico Prof. Luca Mattiocco, sono intervenuti a presentare il progetto Raffaele Lauria, Delegato WWF Italia per la Campania e Lina Morzillo, Settore Educazione Wwf Italia. All'inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Ascea, avv. Pietro D'Angiolillo, l'assessore al bilancio e vicesindaco dott. Stefano Sansone, l'assessore all'istruzione dott.ssa Alessandra Vaccaro, l'ufficio stampa dell'emittente radiotelevisiva Set Tv (presentatrice Carmela Santi). (segue) (Ren)