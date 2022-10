Ambiente: P&G e Wwf inaugurano l'Aula Natura dell'Istituto Comprensivo Statale Parmenide di Ascea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella con il WWF è la più importante partnership mai realizzata da P&G in Italia a tema ambientale e si inserisce nel programma più ampio di cittadinanza d'impresa "P&G per l'Italia", attraverso il quale vogliamo realizzare azioni concrete in Italia nell'ambito della sostenibilità ambientale e sociale - ha spiegato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia. Siamo entusiasti di regalare agli studenti dell'Istituto Comprensivo Statale Parmenide di Ascea un'Aula Natura, un prezioso spazio verde che coinvolge le nuove generazioni su un tema fondamentale quale l'educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità, che riteniamo cruciale per un reale sviluppo sostenibile. L'Aula Natura di Ascea si unisce alle oltre 20 già realizzate in Italia insieme al WWF ed è un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo di realizzarne più di 50 entro il 2024". "L'adozione di lezioni in ambiente aperto permette di migliorare la qualità dell'apprendimento superando quello che diversi studiosi hanno definito come vero e proprio disturbo da deficit di natura che comporta disattenzione, svogliatezza, noia, oltre ai tradizionali pericoli legati alla sedentarietà – ha detto Maria Antonietta Quadrelli, Responsabile Educazione WWF Italia. Crediamo molto in questo progetto che vede in Procter & Gamble Italia un sostenitore e promotore molto importante, perché riesce ad offrire il contatto con la natura ai più giovani, riqualificando spazi nelle scuole spesso degradati o inutilizzati, proponendo il loro utilizzo educativo per mettere le basi di una vera transizione ecologica e culturale. Questa è un'azione prioritaria per il WWF Italia, come anche dimostrare alle istituzioni comunali e provinciali che si può operare in questo senso". (Ren)