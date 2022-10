Abruzzo: sette minori denunciati per diffusione materiale pedopornografico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano tuttora al vaglio degli inquirenti le posizioni di ulteriori 22 minori che si sono limitati all'invio dei "Meme", per possibili provvedimenti a protezione degli stessi, atteso il disvalore culturale ed educativo emerso, anche con l'intervento dei servizi sociali a sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie. L'operazione di oggi - prosegue la nota - ha confermato un fenomeno dilagante tra i giovanissimi, i quali, spesso, nei contesti social banalizzano eventi terribili del passato o mostrano assoluta indifferenza per violenze e stupri, anche nei confronti di bambini piccolissimi; a volte si assiste ad una gara a chi posta l'immagine più sprezzante o truculenta, al fine di stupire, all'insegna dell'esagerazione. L'invito della Polizia postale e della Procura minorile ai ragazzi è di acquisire consapevolezza e responsabilità delle proprie azioni anche sui social, interrompendo la diffusione di tali contenuti, evitando di re-inviarli ad altri utenti e di contribuire alla diffusione di odio e violenza. Si auspica, inoltre, che i genitori siano consapevoli del proprio ruolo di educatori e lo esercitino con senso di responsabilità, vigilando sull'uso di strumenti informatici da parte dei ragazzi, sia per prevenire fatti lesivi nei confronti di terzi, sia per evitare ripercussioni giuridiche come conseguenza dei comportamenti dei propri figli. (Com)