Automotive: Nissan da Napoli rilancia il green con Marco Toro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Napoli sempre più green e libera dallo smog e dell'inquinamento. E' un obiettivo possibile a cui punta Nissan, il colosso giapponese dell'automobile che ha uno dei punti strategici più avanzati del Sud Italia proprio nel capoluogo campano. Ne è convinto l'amministratore Delegato Italia, il napoletano Marco Toro che ha illustrato le strategie del gruppo con particolare riferimento alla gamma di modelli elettrici, già presenti nel Nissan Center, in occasione della presentazione al pubblico del nuovo sito ad Agnano, in una zona a forte vocazione commerciale, il polo automotive della città di Napoli.Tra le iniziative per valorizzare gli eventi ecosostenibili in città, Nissan ha affiancato la Neapolis Marathon, con la vettura ufficiale, Qashquai e- POWER, che ha aperto e chiuso la competizione e la X-Train e-Power che è stata provata su strada. "20 anni di partnership tra Nissan e Center rappresentano un traguardo importante - ha detto Marco Toro - e celebrarlo con un nuovo sito è il miglior presupposto per guardare positivamente al futuro. Nissan ha una gamma completamente nuova, con tutti i livelli di elettrificazione che un cliente può desiderare, e siamo certi che Center le saprà valorizzare al meglio". (segue) (Ren)