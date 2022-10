Sanità: Fedriga, su comparto no posizioni ideologiche, serve unità intenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul comparto sanitario “dobbiamo spogliarci da posizioni ideologiche” perché la priorità è servizio alla salute che viene offerto. Così il presidente ella Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso del convegno “Salute e welfare creano il futuro”, organizzato a Roma dalla Cgil. La Conferenza “è pronta a discutere per trovare le soluzioni più condivise possibili per costruire la sanità del futuro. Soluzioni perfette non esistono ma - ha aggiunto - l’unità di intenti porta maggiori benefici per i cittadini”. Serve dunque “un grande patto” fra gli attori del settore “per dare una risposta al Paese”. Cosa che non avverrebbe “con divisioni e prese di posizione identitarie”, ha concluso. (Rin)