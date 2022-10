Covid: l'impatto della crisi sulla sanità, focus dell'ordine dei commercialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Covid ha messo a dura prova la tenuta delle strutture sanitarie pubbliche e private nella nostra Regione. Ora le stesse devono fronteggiare anche la crisi legata all'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime. L'incontro di oggi consentirà di mettere a fuoco le possibili soluzioni e le modalità di intervento che si stanno delineando a livello nazionale e regionale". Lo ha reso noto Ettore Cinque, assessore al Bilancio della Regione Campania, in occasione della presentazione del focus "L'impatto della crisi sulla sanità", promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, che si terrà mercoledì 26 ottobre 2022 dalle ore 15,00 presso la sala conferenze in piazza dei Martiri. "La commissione Sanità è un fiore all'occhiello dell'Odcec di Napoli - ha sottolineato Eraldo Turi, numero uno dei commercialisti partenopei -, rappresenta un riferimento per istituzioni, università e strutture ospedaliere, sia pubbliche che private. Anche in questa consiliatura darà certamente il suo contributo tecnico alle problematiche, con particolare attenzione alla Campania, e con l'obiettivo di analizzare e indentificare le soluzioni in base alle nuove emergenze". (segue) (Ren)