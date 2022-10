Covid: l'impatto della crisi sulla sanità, focus dell'ordine dei commercialisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sergio Crispino (presidente dell'Aiop Campania) ha evidenziato "i gravi problemi di equilibrio economico delle strutture ospedaliere private accreditate, le modalità regionali di programmazione annuale dei limiti di spesa e la quantificazione degli stessi, nonché la correlata previsione dei volumi di prestazioni ospedaliere da erogare rispetto al reale fabbisogno della popolazione, puntualmente sottostimata. Proporremo correttivi all'attuale programmazione con provvedimenti di rapida attuazione in luogo dei cosiddetti 'aiuti di stato' che non possono rappresentare la soluzione dei problemi della intera categoria e, soprattutto, non conferiscono stabilità al servizio sanitario regionale". Amedeo Blasotti (Direttore Generale A.S.L. Caserta) ha sostenuto che "alle aziende sanitarie è demandato il compito di stipulare contratti con le strutture sanitarie accreditate secondo criteri e modalità individuati dagli organismi regionali, ai quali compete la delicata missione di programmare la spesa sanitaria nel rispetto dei limiti imposti per ragioni di finanza pubblica. Le AASSLL, inoltre, esercitano il potere/dovere di controllo sulla corretta allocazione delle ingenti (ma non infinite) risorse pubbliche destinate a garantire la salute dei cittadini. In questo contesto opera il c.d. settore del privato accreditato che integra - nelle diverse aree di competenza - l'offerta pubblica ed esercita ormai un ruolo paritetico nel produrre salute". "E' innegabile - ha continuato - che il limite operativo correlato all'assegnazione di un budget (talora sottostimato rispetto alla reale capacità produttiva) diventa la principale criticità di una Impresa che opera in ambito sanitario ancor più che in settori diversi. Ciò crea le condizioni alla base del fenomeno delle prestazioni rese in 'extra-budget' e rende necessario un approfondimento tra tutti gli attori del sistema al fine di fare chiarezza sulla fisiologia del fenomeno". (segue) (Ren)