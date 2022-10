Covid: l'impatto della crisi sulla sanità, focus dell'ordine dei commercialisti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Introdurrà i lavori Fabio Rossi (presidente della Commissione Sanità): "Mai come in questa fase di crisi umanitaria ed economica il concetto di Rete deve avere il sopravvento su ogni altra valutazione. Soltanto con un equilibrato sostegno finanziario - aggiunge - sia alla ospedalità pubblica che a quella privata accreditata può essere reso un servizio sanitario di qualità al cittadino. Il dibattito sarà moderato da Carlo Parenti (vicepresidente della Commissione Sanità): "Nel corso del forum si parlerà delle principali misure adottate dalla Regione, dalle Asl e dagli operatori accreditati, per concentrare tutte le possibili risorse economiche, umane e tecnologiche volte a garantire l'efficientamento dei servizi sanitari, ineludibile impegno per superare il difficile momento che stiamo vivendo". Filippo Abitabile (segretario della commissione di studio) ha sottolineato che "la spesa sanitaria pesa sul bilancio regionale per oltre il 50% dello stesso. Su questa osservazione un manipolo di volenterosi colleghi hanno approfondito nel corso di questi anni le tematiche inerenti sia il Diritto alla Salute che l'Equilibrio di Bilancio, alla ricerca del difficile contemperamento tra diritti costituzionalmente tutelati. È con viva soddisfazione che oggi possiamo sedere allo stesso tavolo con tutti i primari attori di questa realtà per affrontare insieme l'impatto della crisi sulla sanità". Concluderà il convegno Achille Coppola (componente del comitato scientifico) che ha ribadito: "Il confronto promosso dalla commissione sanità si articola tra rappresentanti di primarie istituzioni. Dopo due anni di pandemia, il nuovo inverno presenta molteplici incognite (ancora il Covid, l'abnorme rialzo dei prezzi dell'energia, il brusco aumento dei tassi d'interesse). Gli attori del sistema sanitario campano, molti dei quali commercialisti, ci illustreranno lo scenario è le strategie per superare un momento così difficile". (Ren)