Regionali: Salvini, centrodestra avrà candidato unitario in tutte le Regioni

23 luglio 2021

- Il centrodestra "avrà un unico candidato in tutte le Regioni che andranno al voto il prossimo anno, come Lazio e Lombardia”. Così il vice premier e ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo Salvini, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1.(Rin)