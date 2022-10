Automotive: Nissan da Napoli rilancia il green con Marco Toro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un totale di tre siti, Center consolida così il suo accordo con Nissan in esclusiva per le province di Napoli e Salerno, un mercato strategico per Nissan nel Centro Sud Italia. "Il 2022 è un anno importante per la nostra concessionaria, che corona 20 anni di impegno e fattiva collaborazione con Nissan. La nostra squadra - ha evidenziato Salvatore Barbato, leader del gruppo Center - è pronta a scendere in campo con la solita professionalità e la passione dimostrati nel tempo, ancora più motivata delle tante novità Nissan in termini di prodotti e tecnologie". A Napoli si sono svolte le prove su strada con partenza dagli showroom del Nissan Center e dal centro città in Piazza Trieste e Trento, protagonista è stata la Nissan X-Trail e-Power e il nuovo Nissan Qashqai e-Power, l'innovativa motorizzazione elettrificata e-Power che ha debuttato in Europa proprio su Qashqai, la vettura che ha creato il segmento dei crossover. (Ren)