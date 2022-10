Imprese: Felici (Confartigianato) a 'Nova', ministeri sovranità alimentare e made in Italy tutelino nostre realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro made in Italy non è difeso da una legge che ha decreti attuativi in corso, ma è annegato ad una generica tutela che l’Europa dà ai marchi Europei, salvo fare entrare altri attori che se ne fregano dei nostri marchi. Ben vengano allora questi nuovi ministeri che spero non siano contenitori vuoti ma che mettano mano alle leggi per fare dei decreti attuativi. Lo ha affermato il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Giorgio Felici ad 'Agenzia Nova' a margine dei 50 anni della sede Piemontese dell'associazione. "Credo che una tutela per le nostre realtà sia fondamentale, anche utilizzando dazi e allargando la possibilità di coltivare i terreni", ha concluso Felici.(Rpi)