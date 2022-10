Procida: mercoledì convegno per un trasporto ecologicamente sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "RESPIRIamo Procida, l'ambizione di un trasporto smart per un'isola a misura d'uomo" è il titolo ma anche il tema del workshop in programma per mercoledì 26 ottobre 2022, presso la Sala Consiliare Comunale in Via Libertà n.12 a Procida. Una giornata di lavori per avviare un dialogo trasversale, dedicato al ruolo indispensabile di una mobilità sostenibile in grado di ridurre inquinamento, consentire risparmio energetico e decongestionare il territorio. La tavola rotonda è organizzata dalla Uiltrasporti Campania e patrocinata dal Comune di Procida; parteciperanno, tra gli altri, Antonio Aiello, Segretario Generale Uiltrasporti Campania; Raimondo Ambrosino, Sindaco di Procida; Salvatore De Martino, Coordinatore Generale Italy Carbon Free Aps; Vincenzo Pepe, Università degli Studi Luigi Vanvitelli e Presidente Onorario FareAmbiente; Umberto De Gregorio, Presidente Eav Srl; Luca Cascone, Presidente Commissione Trasporti Regione Campania; Rosa Criscuolo, Direttore Editoriale Il Monito. "In Italia il settore dei trasporti è responsabile di circa un quarto delle emissioni in grado di alterare il clima - ha dichiarato Antonio Aiello Segretario Generale Uiltrasporti Campania -. I centri urbani risultano sempre più congestionati e inquinati e la velocità della transizione verso una mobilità più sostenibile dipende fortemente, per ogni contesto, da diverse combinazioni di scelte politiche e strategiche, supportate dallo sviluppo di tecnologie e azioni che meglio si adattano e si integrano nella realtà urbana esistente e consolidata. L'auspicio è che Procida anche dopo il suo titolo di Capitale della Cultura possa vantare di un trasporto pubblico efficiente nell'ottica di una politica green, che questo piccolo laboratorio dove si è sperimentato il trasporto pubblico gratuito (idea lanciata dalla Uiltrasporti Campania nella primavera del 2021) possa poi continuare ad essere un'isola virtuosa e air green, libera dall'inquinamento, dove le tariffe vengono cancellate, dove c'è un utilizzo maggiore del mezzo pubblico, dove i mezzi di trasporto (ibridi ed elettrici) sono a basso impatto ambientale e con maggiore velocità commerciale, dove non è necessario usare l'automobile, dove il trasporto è un diritto di tutti". (Ren)