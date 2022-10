Auto: Camera commercio Torino e Anfia, 73,8 per cento aziende lavora ancora su auto benzina o diesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro del settore automotive guarda all'elettrico ma l'attuale filiera della componentistica guarda ancora al passato. Secondo l'analisi elaborata da Camera di Commercio di Torino e Anfia sono infatti ancora il 73,8 per cento le aziende del settore che lavorano su benzina e diesel a scapito dei motori elettrici e ibridi, entrambi sotto il 40 per cento (37,6 per cento motori elettrici o ibridi, 20,6 per cento fuel cells). Sicuramente c'è interesse per il settore elettrico, ma la crescita è ancora timida. Infatti nell'ultimo triennio si è sviluppato una crescita dal 27,1 al 29,4 per cento per il powertrain elettrico e dal 26,7 al 30,3 per cento per il powertrain ibrido. In questo scenario, la nascita di Stellantis viene vista come un'opportunità dal 66 per cento delle imprese. (Rpi)