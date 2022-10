Ambiente: P&G e Wwf inaugurano l'Aula Natura dell'Istituto Comprensivo Statale Parmenide di Ascea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto si trova nel Parco Nazionale del Cilento a ridosso del Parco Archeologico dell'Antica Velia, in provincia di Salerno, un territorio bellissimo ma anche fragile, situato vicino al mare e finito più volte al centro di scandali legati ai traffici di rifiuti pericolosi. L'aumento di malattie oncologiche è un forte segnale di allarme da tenere monitorato. L'istituzione scolastica, qui più che altrove diventa il punto di riferimento di tutta la comunità educante di Ascea nella difesa e protezione del territorio e di contrasto all'illegalità.La programmazione scolastica è sempre più attenta ai temi ambientali e vicina al territorio, dai primi progetti sperimentali in natura con l'orto didattico, si pensa roggi agli spazi aperti della Scuola come un'opportunità educativa e formativa, riproponendo un modello di educazione all'aperto presente nell'antica Velia e in Grecia ai tempi della paideia. (segue) (Ren)