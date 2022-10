Infrastrutture: Salvini, al lavoro per far ripartire cantieri da nord a sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al lavoro per far ripartire i cantieri, da Nord a Sud. Non solo strade, porti, ferrovie o caserme: sul tavolo ci sono già 2,8 miliardi per il piano speciale per l’edilizia sociale e la rigenerazione urbana. Si tratta di più di 150 progetti selezionati da Messina a Brescia, da Milano a Bari, da Latina a Cuneo, da Treviso a Caserta. Previsti interventi su migliaia di abitazioni e quartieri, con grande attenzione per le periferie: sarà una delle nostre priorità". Lo scrive su Twitter il ministro per le Infrastrutture e le mobilità sostenibili, Matteo Salvini. (Rin)