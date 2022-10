Abruzzo: sette minori denunciati per diffusione materiale pedopornografico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato del Centro operativo sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Pescara ha condotto un'operazione denominata "Poison", coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico che ha portato all'identificazione e alla denuncia di sette minori. E' quanto si legge in una nota. L'indagine, scaturita su impulso del C.N.C.P.O. (Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online) del Servizio Polizia postale e delle Comunicazioni di Roma, trae origine da una segnalazione del Servizio emergenza infanzia 114, relativa alla condivisione, su gruppi social, oltre che di contenuti pedopornografici, anche di stickers/meme di carattere zoofilo, necrofilo, scat, splatter, nonché di violenza estrema, apologia del nazismo/fascismo, atti sessuali estremi e mutilazioni, atti di crudeltà verso essere umani e animali. Immagini e video raccapriccianti di vittime innocenti il cui dolore, invece di scuotere le coscienze, è stato oggetto di scherno, divertimento e condivisione da parte del gruppo di adolescenti. Gli investigatori della Polizia postale, con un lavoro certosino - continua la nota - hanno analizzato oltre 85.000 messaggi in cinque diversi gruppi social, allo scopo di identificarne gli autori. All'esito dell'operazione, che ha coinvolto, nella fase esecutiva, anche i Centri operativi sicurezza cibernetica della Polizia postale di Puglia, Lazio, Lombardia e Campania, sono stati denunciati sette minori, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, tra cui una ragazza, responsabili di aver ricevuto e inviato, su diversi gruppi social, diverse immagini di bambini, anche di tre o quattro anni, vittime di abusi sessuali. (segue) (Com)