Imprese: Granelli (Confartigianato), con crisi a rischio 900 mila aziende e 3,5 milioni di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati sono allarmanti con la crisi che perdura. Secondo le nostre stime sono a rischio circa 900 mila aziende e 3,5 milioni di posti di lavoro. Lo ha affermato il presidente nazionale di Confartigianato Imprese Marco Granelli, a margine del 50esimo anniversario della sede Piemontese dell'associazione. "Diciamo al governo di fare presto, perché la situazione drammatica - ha continuato Granelli -. Abbiamo chiesto su tutto, che vengano fatte norme e provvedimenti per le piccole imprese e gli artigiani, perché fino ad oggi sono stati presi provvedimenti che non hanno mai tenuto conto del tessuto economico di questo paese, che è rappresentato per il 99,4 per cento dalle nostre realtà. E poi c’è da affrontare l’emergenza del caro bollette, bonus e inflazione", ha concluso(Rpi)