Sociale: ecco i passaggi per chiedere il bonus psicologo, oggi scadenza per presentazione domanda

Ultimo giorno per richiedere il bonus psicologo, la misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica per quelle persone che, a causa dell'emergenza pandemica e della correlata crisi socio-economica, hanno sviluppato condizioni di ansia, depressione, stress e fragilità psicologica. Le domande sul sito dell'Inps, partite il 25 luglio, hanno fatto registrare numeri superiori alle aspettative, portando al rifinanziamento della misura, le cui risorse sono passate, tramite il decreto Aiuti bis, da dieci a 25 milioni di euro. Il beneficio - spiega l'Inps in una circolare - viene assegnato una sola volta e può essere richiesto da coloro i quali dispongano di un Isee non superiore a 50 mila euro. Al fine di sostenere le richieste delle persone con reddito più basso - spiega ancora l'Istituto nazionale di previdenza sociale - l'importo del bonus è commisurato al proprio Isee. Se questo è inferiore a 15 mila euro, l'importo del bonus, fino a 50 euro per ogni seduta, può arrivare a una cifra massima di 600 euro per beneficiario. Se l'Isee è compreso tra i 15 e i 30 mila euro, l'importo, fino a 50 euro per ogni seduta, può raggiungere la cifra massima di 400 euro. In caso infine di Isee superiore a 30 mila ma inferiore a 50 mila euro, l'importo del bonus è fino a 50 euro a seduta per una cifra massima di 200 euro a beneficiario.