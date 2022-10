Sociale: ecco i passaggi per chiedere il bonus psicologo, oggi scadenza per presentazione domanda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta del bonus può essere effettuata mediante il sito web dell’Inps, accendendo alla sezione “Contributo sessioni psicoterapia” tramite Spid, Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, si può presentata domanda tramite il contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o il numero 06 164.164, a pagamento da rete mobile in base alla tariffa applicata dai diversi gestori. L’Istituto chiarisce che nella domanda dovrà essere dichiarato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti, pena l’inammissibilità della stessa. Al termine del periodo fissato per la presentazione delle domande, sarà stilata la graduatoria per l’assegnazione del beneficio, tenendo conto del valore dell’Isee e, in caso di parità, della data di presentazione della domanda. Se la domanda sarà accettata, al beneficiario sarà comunicato il codice univoco da consegnare al professionista presso il quale si svolgeranno le sedute, il quale lo utilizzerà a sua volta per la rendicontazione. Una volta pubblicata l’accettazione della domanda, il beneficiario avrà a disposizione 180 giorni per utilizzare il bonus, scaduti i quali la domanda si considererà annullate e le relative risorse saranno riassegnate. (Rin)