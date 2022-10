Mare: Marevivo, bene nuovo ministero. Sia coordinamento per corretta gestione ecosistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre Marevivo, dal Museo Darwin Dohrn dove si svolgeva il convegno "Il mare di Napoli: morte o rinascita", lanciava il suo ennesimo appello per ottenere una cabina di regia per il mare, è arrivata la notizia che tra i ministeri del nuovo governo era stato previsto un dicastero, anche se senza portafoglio, per il Mare. "Ci auguriamo che il nuovo Ministero del Mare possa ricoprire quel ruolo di collettore e coordinamento di tutte le istanze che compongono la gestione corretta di un bene comune, dalla sua salute al commercio, dal turismo alla protezione, dalla pesca al trasporto. È oggi quanto mai necessario dedicare la giusta attenzione alla salvaguardia di un bene prezioso come l'ecosistema marino", ha dichiarato Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo. Il convegno, moderato dal giornalista Alessandro Cecchi Paone e organizzato con la Delegazione Marevivo Campania, insieme alla Fondazione Dohrn, alla Stazione Zoologica Anton Dohrn e alla Federazione Italiana Canoa Kajak, ha delineato un quadro che ritrae lucidamente lo stato di salute del Golfo di Napoli, analizzando le tematiche, quanto mai attuali, degli impianti di depurazione, dei fondi europei finanziati e non ancora finalizzati, dell'overfishing, delle Aree Marine Protette, delle foreste marine a rischio e della perdita, con conseguenze gravissime, della biodiversità. (segue) (Ren)