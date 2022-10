Mare: Marevivo, bene nuovo ministero. Sia coordinamento per corretta gestione ecosistema (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni presenti, dal Commissario di Governo Maurizio Giugni, all'assessore del comune di Napoli con la Delega al mare Paolo Mancuso, all'assessore regionale al turismo Felice Casucci hanno risposto alle tante sollecitazioni mettendo in evidenza la difficoltà di portare a compimento i progetti a causa di estenuanti lungaggini burocratiche che ci costringono a subire multe per infrazione sull'ordine dei 60 milioni annui per la mancata depurazione. Anche a causa degli aumenti per materiali ed energia, i progetti hanno subito un incremento insostenibile per le casse dello Stato. L'economia legata al mare del Golfo di Napoli sta subendo da troppo tempo danni incommensurabili: per questo bisogna intervenire subito e bene. A seguire uno spettacolare ed emozionante flash-mob sul bordo del mare a Santa Lucia, in Via Caracciolo, con il plastico sugli scarichi in mare realizzato dai giovani studenti e dall'Associazione Scugnizzi a vela, ha dato voce al mare malato con le maschere dell'urlo di Munch indossate da giovani e meno giovani, donne e uomini, bambini e insegnanti, per sostenere a gran voce le richieste di urgenti soluzioni concrete. (Ren)