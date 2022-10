Covid: l'impatto della crisi sulla sanità, focus dell'ordine dei commercialisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Cecere (consigliere delegato dell'Odcec di Napoli) ha rimarcato che "la commissione sanità dell'ordine quest'anno compie vent'anni di attività. Nel corso degli anni ha fornito supporto tecnico-scientifico attraverso il rilascio di pareri richiesti da Regione, ospedalità pubblica e privata, affrontando anche in momenti difficili come il periodo della pandemia con interpretazioni di norme e di principi contabili che sono state in seguito adottate anche dal consiglio nazionale della categoria. E' al quarto anno di collaborazione con l'Università Suor Orsola Benincasa per organizzazione e promozione del Master di II livello in 'Management delle aziende sanitarie' che ha formato nel corso degli anni dirigenti sanitari di strutture complesse dopo aver acquisito le necessarie conoscenze in amministrazione e gestione di strutture sanitarie". Secondo Annamaria Colao (professore ordinario di endocrinologia e malattie del metabolismo all'Università Federico II di Napoli) "in un tempo come quello che viviamo, in cui alla crisi dovuta alla pandemia si è aggiunta quella legata al tragico conflitto alle porte dell'Europa, è tornato ancor di più all'attenzione il tema dell'assistenza sanitaria gratuita ai cittadini. L'Italia è un grande esempio grazie al proprio sistema sanitario, ma la pandemia ha messo a nudo numerose criticità e tra queste la grande importanza non sono dell'accesso alle cure, ma anche alla prevenzione. Da oltre un decennio il Campus Salute, un'associazione nata a Napoli, è impegnato su questo fronte cercando di affiancare il sistema sanitario basandosi sulla grande disponibilità di volontari ed è riuscito a realizzare centinaia di migliaia di visite mediche gratuite in giro per l'Italia, con una prima esperienza anche all'estero". (segue) (Ren)