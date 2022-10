Sanità: ambulatori prelievi aperti anche il sabato nell'Asl Napoli 2 nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le iniziative della direzione strategica dell’Asl Napoli 2 Nord per migliorare l’accessibilità ai servizi da parte dei cittadini proponendo aperture anche nel fine settimana. Dal mese di ottobre, infatti, il sabato mattina sono attivi, per tutti i cittadini, i laboratori analisi/centro prelievi degli ospedali di Pozzuoli, Giugliano, Frattamaggiore e Ischia. Lo ha reso noto un comunicato dell'ufficio stampa dell'Asl. Chi desidera effettuare, il sabato mattina, il prelievo ematico o consegnare campioni di feci ed urine per analisi chimico-fisiche e microbiologiche potrà recarsi, dotato di ricetta del medico curante, direttamente presso l’ospedale prescelto, dalle ore 8.00 alle 10.00; sarà sottoposto al prelievo dopo aver espletato le operazioni di accettazione. Un’iniziativa che supporta l’attività già svolta, efficacemente, dal lunedì al venerdì dai Distretti Sanitari, anch’essi proiettati all’incremento significativo del lavoro degli ambulatori prelievi. "Questa importante nuova offerta - si legge nella nota - punta ad ottimizzare le risorse migliorando il servizio, e va incontro all’esigenza dei cittadini di evitare di assentarsi dal lavoro per un semplice prelievo venoso, dando concreta risposta alla riduzione dei tempi di attesa. Nel solco di tale prospettiva è prevista, a breve, anche l’attivazione del servizio dei prelievi a domicilio su prenotazione in casi selezionati".(Ren)