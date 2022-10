Poliziotta aggredita: Ferro (FdI), a Napoli emergenza sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà alla poliziotta aggredita e violentata in pieno centro a Napoli. Quanto accaduto è sconvolgente e dà la misura di come la situazione dell'ordine pubblico nel capoluogo partenopeo sia ormai fuori controllo, non solo nelle periferie più problematiche ma anche nei quartieri centrali della città. Una situazione intollerabile, frutto anche di 40 anni di centrosinistra al governo di Napoli, alla quale deve essere al più presto trovata una soluzione. Lasciare intere porzioni del territorio in balia della violenza e della criminalità, infatti, è indegno di una Nazione civile. Sul fronte della sicurezza occorre un vero e proprio cambio di sistema, quello che FdI e il centrodestra garantiranno se avranno l'onore di guidare il prossimo governo. Le città vanno presidiate, e per questo è necessario innanzitutto potenziare le risorse umane e i mezzi delle forze dell'ordine. Vanno poi potenziati e resi più capillari i sistemi di videosorveglianza, rafforzando il ruolo della Polizia Locale che, soprattutto nelle città, ha una conoscenza capillare del territorio. Ma soprattutto sarà necessaria una costante attenzione istituzionale sui presidi territoriali di sicurezza, perché uomini e donne delle forze di polizia devono poter contare su un supporto concreto da parte delle autorità di governo". Lo ha dichiarato Wanda Ferro, deputato di Fratelli d'Italia.(Ren)