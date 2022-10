Regioni: convocato la conferenza per il 24 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria per lunedì 24 ottobre 2022 con il seguente Ordine del giorno: comunicazioni del presidente; documento contenente “proposte strategiche delle Regioni e delle Province autonome per i prossimi provvedimenti legislativi della nuova legislatura e sulla legge di bilancio dello Stato 2023 – 2025”; varie ed eventuali. (Rin)