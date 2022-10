Salute: Tennis & Friends torna a Napoli con una edizione speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rilevanza sociale dell’evento è confermata come sempre dal supporto di importanti partners istituzionali: Commissione europea, ministero della Salute, ministero dell’Istruzione, presidenza del Consiglio dei ministri, Stato maggiore della Difesa, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Sport e Salute S.p.A, Coni. Sabato 22 e Domenica 23, dalle ore 10 alle ore 18, nel Villaggio della Salute ci si potrà sottoporre a check-up e visite gratuite, grazie alle equipe sanitarie che saranno impegnate non solo nei controlli ma anche nelle attività di informazione verso il pubblico. L’obiettivo primario di Tennis & Friends, infatti, è la divulgazione della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del Servizio Sanitario nazionale. Tutto questo sarà possibile grazie alle eccellenze sanitarie napoletane che da sempre sostengono il progetto tra cui: l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale, Antonio Cardarelli che effettuerà consulenze oncogenetiche e consulenze genetiche prenatali e post-natali, e l’A.O.R.N. Santobono - Pausilipon, ospedale pediatrico che effettuerà, nel corso della prima giornata, visite pneumologiche, ecografie renali, prevenzione delle malattie renali e delle vie urinarie, ipertensione arteriosa, misurazione della pressione arteriosa, e manovre di primo soccorso; nella seconda giornata, invece, visite fisiatriche, valutazioni posturali, screening audiologico e screeningoftalmologico. Contemporaneamente sui campi da Tennis si sfideranno gli ambassador di Tennis & Friends nel consueto Torneo “Tennis Celebrity”. (segue) (Com)