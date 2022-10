Salute: Tennis & Friends torna a Napoli con una edizione speciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due giornate saranno alternate da momenti di dibattito legati alle tematiche della prevenzione, a momenti di approfondimenti sulle questioni più attuali che mirano a salvaguardare anche la salute e prevenzione dei più giovani. “Anche quest’anno Tennis & Friends ci aiuta a richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, la prima arma che abbiamo per difendere il nostro bene più prezioso: la nostra salute – afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza – Adottare delle sane abitudini e sottoporsi a regolari visite ed esami di screening è fondamentale per evitare l’insorgere di patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con programmi mirati e con campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini. Su questo fronte stiamo investendo con grande attenzione, anche per recuperare il tempo che la pandemia ci ha sottratto. Ringrazio quindi gli organizzatori di questa manifestazione sportiva per l’impegno, ogni anno rinnovato, a diffondere la cultura della prevenzione”, ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza. (segue) (Com)