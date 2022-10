Città metropolitana di Napoli: Manfredi, 178 milioni di euro da investire nell'edilizia scolastica - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il maggiore investimento per la scuola nella storia dell'area metropolitana di Napoli". È così che il sindaco di Napoli e della Città metropolitana Gaetano Manfredi ha presentato i 178 milioni in arrivo con il Pnrr e destinati agli edifici scolastici. I fondi permetteranno di avere in tempi estremamente ristretti, come prevedono gli impegni per il Next Generation Eu, "finalmente scuole sicure – ha aggiunto il sindaco – adeguate e funzionali su tutto il territorio della Città metropolitana di Napoli". (Ren)