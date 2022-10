Governo: oggi la “cerimonia della campanella”, poi primo Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà oggi alle ore 10:30 a Palazzo Chigi, la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente, Mario Draghi, e la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. L’evento, noto come “cerimonia della campanella”, prende il nome dal rito simbolico della procedura di insediamento del nuovo esecutivo. Draghi, infatti, nella sua veste di presidente uscente, consegnerà nelle mani di Meloni la campanella che il presidente del Consiglio utilizza per segnare l’avvio delle riunioni del Consiglio dei ministri. Prassi vuole che i due presidenti abbiano prima un incontro privato per poi recarsi nel Salone della cerimonia ufficiale cui prendono parte anche i giornalisti. Il presidente uscente viene poi accompagnato lungo lo Scalone d’Onore dove riceve gli onori militari prima di lasciare palazzo Chigi. Al termine della cerimonia, alle ore 12:00, si terrà la prima riunione del nuovo Cdm. (Rin)