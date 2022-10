Energia: Coldiretti, con caro bollette addio a una stalla su dieci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ dalle stalle nazionali - prosegue la nota - che nascono infatti alcune delle specialità più note del made in Italy a tavola a partire da quelle casearie come il Parmigiano reggiano e il Grana padano o la mozzarella di bufala campana, ma anche specialità locali a rischio di estinzione esposte per l’occasione nello spazio Coldiretti alla fiera. Si va dalla Rosa Camuna lombarda al Caciofiore aquilano dell’Abruzzo, dal Pecorino crotonese stagionato al Montasio mezzano del Friuli Venezia Giulia, dal Conciato di San Vittore laziale al Lingotto di capra ligure, dal formaggio Imbriago veneto al Caciocavallo Podolico della Puglia, dalla Tometta al Genepy piemontese alla caciotta di bufala molisana, dal Fiore Sardo Dop al Pecorino Foglie di Noce della Toscana, dal Formaggio Giniz trentino fino alla Forma Toma di Gressoney della Val d’Aosta. Un patrimonio che - sottolinea Coldiretti - soffre per lo spopolamento della montagna e delle aree interne più difficili dove mancano condizioni economiche e sociali minime per garantire la permanenza di pastori e allevatori, spesso a causa dei bassi prezzi e per la concorrenza sleale dei prodotti importati dall’estero e adesso anche con la minaccia del latte sintetico realizzato in laboratorio e sostenuto da investimenti milionari da parte delle multinazionali. Allo tsunami scatenato dalla guerra in Ucraina si aggiunge il problema della revisione della direttiva sulle emissioni industriali che finisce per equiparare una stalla con 150 mucche o un inceneritore o a una fabbrica altamente inquinante andando a colpire circa 180 mila allevamenti ed esponendoli al rischio chiusura con un effetto domino sulle attività collegate. (segue) (Com)