Salute: Tennis & Friends torna a Napoli con una edizione speciale

- Torna con una speciale edizione a Napoli, Tennis & Friends - Salute e Sport Official Charity Event delle Nitto Atp Finals, il progetto sociale sostenuto dal ministero della Salute e che da oltre undici anni sostiene e promuove la prevenzione, diffondendo attraverso sport e divertimento corretti stili di vita. Ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, medico chirurgo, specialista in Medicina preventiva e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il progetto nel corso degli anni è riuscito ad eseguire nelle regioni del Lazio, Piemonte e Campania ben 188.8730 screening di prevenzione gratuiti. Nel 2023, inoltre, prenderà forma il nuovo progetto appena lanciato: “Sostenibilità & Friends”. Secondo quanto riferito in un comunicato, l’evento che ha già registrato numeri da record a Torino e Roma sarà nuovamente a Napoli, nelle date di sabato 22 e domenica 23, con una “Special Edition” (anteprima della prossima grande edizione prevista per maggio 2023), presso il Tennis Club Napoli (Lungomare di via Caracciolo - Rotonda Diaz), nel cuore pulsante della prima edizione della Atp Tennis Napoli Cup 250 By Banca di Credito Popolare. (segue) (Com)