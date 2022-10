Salute: Tennis & Friends torna a Napoli con una edizione speciale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto felici di essere presenti al Villaggio della Salute di Tennis & Friends, in occasione del torneo Atp di Napoli. Gli ospedali svolgono un importante ruolo di prevenzione grazie al loro elevatissimo livello di specializzazione. In alcuni casi il miglior modo per prevenire le malattie è quello di agire alla luce della storia familiare e personale del paziente. Questa pratica assume un valore particolare in ambito oncologico. Il Cardarelli, grazie alla propria medicina genica e di laboratorio è in grado di valutare i rischi specifici e di indirizzare particolari comportamenti di prevenzione. Ringrazio il personale del Cardarelli che sarà presente a queste giornate di prevenzione e ringrazio Tennis & Friends per questa splendida partnership", ha dichiarato Antonio d’Amore, direttore generale del Cardarelli. (segue) (Com)