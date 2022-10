Salute: Tennis & Friends torna a Napoli con una edizione speciale (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ritengo che Tennis & Friends - Salute e Sport, progetto e manifestazione, di cui sono onorato di esserne il Presidente, sia unica al mondo e presto da esportare a livello internazionale, come già richiesto dalle istituzioni governative europee. Un progetto che nel suo insieme promuove la salute della popolazione, con visite specialistiche gratuite, coniugando i corretti stili di vita, attraverso la pratica sportiva sin dai più giovani, in quanto da quest’anno anche le scuole sono state interessate. Non smetterò mai di ripetere che ciò che rende possibile Tennis & friends da oltre dieci anni, è un avvenimento unico al mondo. E, sentendomi ormai parte, di questo progetto sociale totalmente gratuito non posso che essere orgoglioso di vedere che, anno dopo anno, le aziende ospedaliere che credono in questa manifestazione diventino sempre di più", ha dichiarato Nicola Pietrangeli, presidente di Tennis & Friends. (segue) (Com)