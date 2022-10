Poliziotta aggredita: Adinolfi (Fi), basta con il buonismo della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono mesi che denunciamo una situazione totalmente fuori controllo a Napoli e in tutte le grandi città italiane. Gravi episodi di criminalità che minano la sicurezza e la serenità dei cittadini. Eppure solo oggi sentiamo la flebile voce di un rappresentante del Partito Democratico. Il sindaco di Napoli si è finalmente reso conto, probabilmente, di cosa sono costretti a subire i cittadini napoletani". E' intervenuta così l'eurodeputata campana e vice coordinatore regionale di Forza Italia, Isabella Adinolfi, per commentare quanto accaduto nelle scorse ore a Napoli, dove una poliziotta è stata aggredita e violentata dopo il turno di lavoro. "Se è capitato a un esponente delle forze dell'ordine, quale speranza ha di salvarsi una donna che non ha nessun tipo di addestramento o abitudine a combattere questa gentaglia?" si è domandata l'europarlamentare campano, che poi ha rincarato la dose: "Tra l'altro l'episodio è avvenuto in centro cittadino, in una zona anche universitaria, frequentata da chi prende bus e navi. Figuriamoci cosa accade nelle periferie, dove tra l'altro già da mesi denunciamo episodi di criminalità diffusa". Quindi, il vice coordinatore regionale ha concluso: "Queste persone che vivono ai margini della società, totalmente sprezzanti delle regole e delle leggi, della vita umana e del rispetto, non si fermano davanti a niente. Non possiamo tollerare che persone irregolari e per di più con precedenti continuino a bivaccare nel nostro Paese. Questo è il frutto della politica delle anime belle, del buonismo a tutti i costi, dei salotti buoni della sinistra". (Ren)