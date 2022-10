Professioni: De Lise (commercialisti), scelte lacunose sui delegati alla vendita così addio specializzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le recenti decisioni del legislatore sull'Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita mancano di temi cruciali a tutela della categoria. Penso alla formazione: ritenere sufficienti i corsi su sovraindebitamento e procedure concorsuali per "popolare" il nuovo Elenco appare inopportuno, perché la materia appartiene a un corpo normativo diverso dal Codice della Crisi di Impresa, a cui non può essere ricondotta. Inoltre, dare a un professionista la possibilità di iscriversi soltanto nell'Elenco del circondario del Tribunale in cui ha la residenza (e non domicilio), impedirà di continuare a svolgere l'attività a chi oggi lavora in un Tribunale vicino al posto nel quale vive. Mentre i professionisti che operano in realtà più piccole non potrebbero attingere a differenti Fori e non riuscirebbero a sostenere i costi di una struttura specializzata. Non potersi iscrivere a più di un Elenco vorrebbe dire, insomma, addio specializzazioni". Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. (segue) (Ren)