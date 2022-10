Istat: ancora molte disuguaglianze nell’accesso ai servizi prima infanzia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capoluoghi di provincia hanno in media il 34,3 per cento di copertura, ma con ampie distanze: quelli umbri al 47 per cento e quelli siciliani all’11,6 per cento. Sono ben 65 le città capoluogo con valori maggiori o uguali al 33 per cento, mentre le rimanenti 44 restano sotto il target. I Comuni non capoluogo si attestano in media a 24,2 posti per 100 residenti sotto i tre anni (23,9 per cento nel 2019). In termini di offerta pubblica sui posti complessivi, la maggior parte delle regioni meridionali ha una quota di posti nei servizi educativi a titolarità comunale inferiore al 50 per cento e una spesa media dei Comuni per bambino residente ben sotto il valore nazionale. Le regioni del Centro-nord che hanno superato il 33 per cento, invece, hanno un’offerta pubblica molto consistente e radicata e anche quando le quote di pubblico sono inferiori al 50 per cento i livelli di spesa dei Comuni sono comunque alti, non solo per la gestione dei nidi comunali, ma anche per il convenzionamento con i servizi privati. (Rin)