Salute: Tennis & Friends torna a Napoli con una edizione speciale (4)

- “La prevenzione resta l’arma più efficace contro i tumori e rimane la misura fondamentale per limitare una patologia che presenta numeri da non sottovalutare. Per contrastare la malattia oncologica è necessario anche svolgere una profanazione genetica e molecolare che consente di ottenere miglioramenti nella quantità e qualità di vita. Nel Villaggio della Salute saranno presente anche consulenze oncogenetiche e consulenze genetiche prenatali e post-natali, oltre alla prevenzione della salute del bambino. La pandemia ha bloccato gli screening oncologici ed è necessario urgentemente recuperare il tempo perso. Quest’anno Tennis & Friends, progetto sociale che grazie al sostegno di istituzioni, federazioni sportive ed eccellenze sanitarie, ha raggiunto numeri da record a testimonianza della necessità da parte della popolazione ad effettuare screening specialistici. Nel corso di questi undici anni, infatti, tra le regioni del Lazio, Piemonte e Campania siamo riusciti ad effettuare ben 188.8730 screening di prevenzione gratuiti. Siamo entusiasti di essere nuovamente a Napoli con questa “Special Edition” che va a precedere la tappa di tre giorni prevista per il prossimo maggio 2023. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere come è già accaduto in passato, i giovani delle scuole primarie e secondarie del territorio. La pandemia ci ha fatto vedere quanto sia importante lo sport per quest’ultimi che hanno risentito non solo del lungo periodo di inattività fisica ma anche a livello psico-sociale", ha dichiarato il professor Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e fondatore di Tennis & Friends. (segue) (Com)