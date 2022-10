Istat: ancora molte disuguaglianze nell’accesso ai servizi prima infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia resta ancora molta strada da fare per garantire un’equa accessibilità dei servizi per la prima infanzia dal punto di vista socio-economico: infatti i tassi di frequenza del nido crescono all’aumentare della fascia di reddito delle famiglie e sono decisamente più alti se la madre lavora e se i genitori hanno un titolo di studio elevato. Lo riferisce l'Istat. Dal punto di vista della disponibilità dei servizi sul territorio, permangono ampissimi divari a sfavore delle famiglie residenti nel Mezzogiorno e nei Comuni più piccoli. Il Nord-est e il Centro Italia, alla fine del 2020, consolidano la copertura dei posti disponibili rispetto ai bambini sotto i tre anni sopra il target europeo del 33 per cento (rispettivamente 35 per cento e 36,1 per cento); il Nord-ovest è sotto l’obiettivo ma non è distante (30,8 per cento), mentre le Isole (15,9 per cento) e il Sud (15,2 per cento), che pur registrano un lieve miglioramento, sono ancora lontani dal target. A livello regionale i livelli di copertura più alti si registrano in Umbria (44 per cento), seguita da Emilia Romagna (40,7 per cento) e Valle d’Aosta-Vallée d'Aoste (40,6 per cento), Toscana (37,6 per cento) e Provincia Autonoma di Trento (37,9 per cento). Anche il Lazio e il Friuli-Venezia Giulia dal 2019 hanno superato la soglia del 33 per cento (rispettivamente 35,3 per cento e 34,8 per cento), in coda Campania e Calabria, ancora sotto il 12 per cento. (segue) (Rin)