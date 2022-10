Salute: Tennis & Friends torna a Napoli con una edizione speciale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il ritorno di Tennis & Friends a Napoli è una bella notizia. La salute, lo sport, la prevenzione e l’educazione a una vita sana e ispirata ai valori dello sport., sono concetti che aiutano a vivere bene Un lavoro instancabile, nato per educare e orientare il cittadino a prevenire patologie. Tennis & Friends rappresenta una eccezionale testimonianza di come si possa raggiungere questo obiettivo, mettendo insieme tanti aspetti positivi. E, soprattutto, con la preziosa collaborazione di Ambassador che, con grande generosità, si prestano a essere testimoni di questo messaggio, ogni anno sempre più numerosi, aiutando Giorgio e Raffaella Meneschincheri, e la loro splendida squadra, a promuovere e diffondere messaggi giusti, corretti, di cui avvertiamo tutti un grande bisogno. Tennis & Friends e Napoli, quindi, di nuovo insieme, al fianco della nostra Tennis Napoli Cup, che quest’anno è diventata un torneo ATP 250 del circuito maggiore del Grande Tennis", ha dichiarato Riccardo Villari, presidente Tennis Club Napoli (segue) (Com)