Salute: Tennis & Friends torna a Napoli con una edizione speciale (9)

- Molti gli ambassador invitati a partecipare e a scendere in campo per la prevenzione: la madrina storica dell’evento Veronica Maya, Nicola Pietrangeli, Paolo Bonolis, Jimmy Ghione, Albano Carrisi, Dolcenera,, Gino Rivieccio, Fabio Cannavaro, Maria Mazza, Miriam Candurro, Federica Calemme, Claudia Ruffo, Chiara Stile, Peppino Di Capri, Marzia Roncacci, Maria Grazia Cucinotta, Marina Suma, Massimiliano Ossini, Neri Marcorè, Sebastiano Somma, Edoardo Leo, Adriana Volpe, Max Biaggi, Serena Autieri, Vincent Candela, Ylenia Lazzarin, Sonia Bruganelli, Marco Maddaloni, Stefano Piccirillo, Patrizio Rispo, Pippo Pelo, Gigi e Ross, Patrizio Oliva, Massimiliano Rosolino, Paola Turci, Elisa Do Spina, Cristina Donadio, Ciro Ferrara, Erasmo Genzini e tanti altri. Tennis & Friends - Salute e Sport ringrazia tutti i suoi Partner, in particolare Eni, per aver generosamente scelto di continuare a sostenere la salute e la prevenzione. (Com)