Cultura: gli archeologi italiani alla Bmta 2022 di Paestum

Immancabile e tradizionale appuntamento fisso fin dalla nascita dell'Associazione Nazionale Archeologi, è la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, giunta alla XXIV edizione, che quest'anno si svolgerà dal 27 al 30 ottobre 2022, con la consueta e ampia partecipazione di tutta l'Ana. Oltre alla presenza fissa alla borsa, con uno stand espositivo in cui incontreremo i soci regionali campani e quelli provenienti da tutta Italia, promuoveremo dei momenti di approfondimento scientifico di carattere nazionale. Il programma prevede: 29 ottobre 2022, ore 09, Hotel Parco dei Principi Paestum, riunione ordinaria dei Consiglieri del Direttivo Nazionale, con partecipazione delle delegazioni di tutte regioni italiane; 29 ottobre 2022, ore 14-16, Sala Velia "L'archeologo sott'acqua tra professione e formazione: la qualificazione professionale dell'Associazione Nazionale Archeologi" – Tavola rotonda tra i principali attori coinvolti nella tutela del patrimonio archeologico subacqueo nella quale l'Ana presenterà la prima attestazione professionale in Italia per la definizione della figura professionale dell'archeologo subacqueo; 30 ottobre 2022, ore 93.0-11.30 sala Cerere "La salvaguardia del patrimonio culturale in caso di calamità naturale e best practice in ambito nazionale e internazionale" – Ana, Confprofessioni e Chief - Cultural Heritage International Emergency Force, promuovono un Workshop su un tema cruciale della tutela nel mondo contemporaneo: la messa in sicurezza del patrimonio culturale e dei professionisti e delle loro famiglie nei teatri di guerra e negli scenari catastrofici; 30 ottobre, ore 12, sala Cerere, Assemblea Postcongressuale Ana Campania – Archeologi della regione Campania discutono con Alessandro Garrisi (Presidente Nazionale), Tsao Cevoli (primo Presidente Ana) e Salvatore Agizza (Presidente Ana Campania) sulle tematiche associative regionali ed eleggono le nuove cariche regionali. A fine assemblea verrà presentato il volume di Tsao Cevoli, "Apollo. Il caso Cleveland"; 30 Ottobre, ore 12:ì.40, stand MiC, Esempi di valorizzazione dell'Archivio di Stato – Evento a cura del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Foggia, al quale partecipa Alessandro Garrisi, Presidente Nazionale ANA, sul tema "Archivio, Archeologia, Valorizzazione", con focus sulla valorizzazione del materiale cartografico inerente i Tratturi Regi di Foggia.