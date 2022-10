Professioni: De Lise (commercialisti), scelte lacunose sui delegati alla vendita così addio specializzazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Alessio Saraullo, consigliere nazionale Ungdcec, "l'ultima novità stabilisce un tetto di incarichi conferiti pari al dieci per cento di quelli attribuiti nella Sezione e per Giudice, e che ne sia data trasparenza anche a mezzo strumenti informatici. Questo tetto mal si adatta a piccole realtà dove, volendo tenere fermo il requisito della residenza, diventa difficile mantenere una specializzazione con pochissimi incarichi in un anno". Secondo Roberto Gennari, consigliere nazionale dell'Unione giovani commercialisti, "è indispensabile eliminare il requisito della residenza e il tetto imposto dal legislatore agli incarichi derivanti dal singolo Ufficio e Giudice; bisogna poi richiedere di monitorare l'operato dei professionisti delegati sul campo, cancellando dagli elenchi chi non rispetta il dettato normativo, e spingere affinché sia data adeguata pubblicità degli incarichi". De Lise ha concluso auspicando "una forte condivisione del Consiglio nazionale dei commercialisti sul tema, così da porre l'accento su temi che riteniamo cruciali". (Ren)