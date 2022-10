Salute: Tennis & Friends torna a Napoli con una edizione speciale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sport e salute camminano di pari passo ed è quanto mai importante promuovere l’attività fisica e i sani comportamenti tra i giovanissimi, per questo siamo felici di dare il nostro contributo al progetto di Tennis & Friends. Sabato 22 e domenica 23 ottobre saremo presenti con ambulatori dedicati per effettuare screening, visite, ma anche per fornire corrette informazioni perché, fin da piccoli, si comprenda l’importanza della prevenzione”, ha dichiarato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono-Pausilipon. (segue) (Com)