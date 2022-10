Cultura: gli archeologi italiani alla Bmta 2022 di Paestum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’appuntamento paestano è uno dei momenti più importanti nella vita culturale di chi si occupa di archeologia e valorizzazione in Italia” ha dichiarato Alessandro Garrisi, presidente nazionale Ana, che ha aggiunto “l’Ana partecipa come al solito con una serie di iniziative nazionali e regionali, ed insieme a Confprofessioni presenta un argomento di carattere internazionale come quello della difesa del patrimonio negli scenari di guerra e di distruzione naturale. Un ricco calendario di incontri dai quali ancora più centrale esce la figura dell’archeologo, professionista e in quanto tale adeguatamente formato ad affrontare la complessità che ci presenta il mondo contemporaneo nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale". (Ren)